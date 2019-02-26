ماذا يقول جاد شويري لأروى عن كليباته "الرخيصة"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الصفحة الخاصة ببرنامج "تحت السيطرة" عن ضيف الحلقة المقبلة، التي ستُعرض الليلة، وهو الفنان "المثير للجدل" جاد شويري.

وكانت الفنانة اليمنية أروى نشرت فيديو تشويقيا من الحلقة، يُظهر شويري خلال حديثه عن بعض كليباته "الرخيصة" كما وصفتها أروى، بالإضافة لبعض التصريحات الأخرى التي يكشفها للمرة الأولى.

وعلى صعيد مُختلف، نشرت أروى صورة من إطلالتها التي اختارتها للظهور في هذه الحلقة، فظهرت مٌرتدية تصميما مكونا من تنورة وجاكيت بليزر باللون الفضي اللامع.

Advertisements

يُذكر أن برنامج تحت السيطرة والذي تقدمه أروى على قناة الجديد اللبنانية والنهار المصرية، يحقق نجاحًا كبيرًا، ولفتت أروى الأنظار إليها في هذا البرنامج، والذي استضافت فيه عددا من المشاهير، وتميز البرنامج بطابعه الجريء.

كما ساعد في نجاحه استضافة عدد من المشاهير المثيرين للجدل أمثال نادين الراسي، نضال الأحمدية وغيرهما.

يُشار إلى أن جاد شويري هو فنان ومخرج لبناني رسم لنفسه طريقا خاصا بالفن اتسم بالجرأة الكبيرة، كما كان شويري سببًا في شهرة عدد من النجمات المثيرات للجدل أيضًا، مثل ماريا والتي أخرج لها كليب أغنيتها الشهيرة "العب".