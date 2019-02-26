أريانا غراندي تطيح بسيلينا غوميز وتتربع على عرش إنستغرام!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطاحت النجمة أريانا غراندي بزميلتها سيلينا غوميز بعد أن حلت محلها لتصبح النجمة الأكثر متابعة على إنستغرام.
ووصل الآن عدد متابعي أريانا إلى 146,337,497 متابعا على موقع الصور الشهير مقارنة بمتابعي سيلينا الذين يقدر عددهم بـ 146,289,115.
ومع هذا، فإن أعداد متابعيهما ما زالت بعيدة بفارق مريح عن عدد متابعي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذين يزيد عددهم على 155 مليون متابع، ليصبح الشخص الأكثر متابعة على الإطلاق على إنستغرام بعد تمكنه من تجاوز عدد سيلينا في شهر أكتوبر الماضي.
وبحسب ما ذكرته مجلة بيلبورد الأمريكية بهذا الخصوص، فقد زاد عدد متابعي أريانا على إنستغرام بمقدار 13 مليون متابع على مدار الشهور الأربعة الماضية، وذلك بالتزامن مع إطلاقها أحدث أغنياتها وكذلك انفصالها عن خطيبها، بيت ديفيدسون، في أكتوبر.
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