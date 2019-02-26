أصالة تُلغي متابعة أنغام على "إنستغرام".. ورسائل قاسية بينهما

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: اتضحت معالم الجفاء الواقع بين النجمتين أصالة وأنغام، وصدقت تحليلات ""الخليج 365"" التي استبقت الخلاف المُعلَن بقرآة أسباب التوتر بينهما مشيرةً إلى أن رسائل أصالة عن الغدر تنبع من عتبها على أنغام التي ارتبطت بالموزّع الموسيقي أحمد ابراهيم المتزوج أصلا من ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.



وها هي أصالة اليوم تُلغي متابعة أنغام عبر "إنستغرام" بعد وقتٍ قصير من إعلان الأخيرة زواجها رسمياً بتعليقٍٍ على صورة نشرتها عبر حسابها الخاص.

إلا أن أصالة لم تكتفِ بإلغاء متابعتها، بل وجهت لها رسالة قاسية غير مباشرة عبر حسابها. وكتبت: "الفنّ إنّ لمّ ينقّي روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقِي به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه".

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