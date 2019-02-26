شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 17 سنة.. أخيرا الإعلان الأول لفيلم The Man Who Killed Don Quixote والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخيرًا، انتهى المخرج البريطاني تيري جيليام، من تصوير فيلم The Man Who Killed Don Quixote أو "الرجل الذي قتل دون كيشوت" بعد مرور 17 عاما على البدء فى تصوير الفيلم.



The Man Who Killed Don Quixote

بدأ المخرج البريطاني تيري جيليام، العمل على فيلم The Man Who Killed Don Quixote أو "الرجل الذي قتل دون كيشوت" فى عام 2000، المأخوذ عن رواية "ميجيل دي سرفانتس".

وتدور أحداث فيلم The Man Who Killed Don Quixote أو "الرجل الذي قتل دون كيشوت"، حول مدير تسويق عابراً الزمن إلى إسبانيا فى القرن السابع عشر، حيث يلتقي بالفارس المضلل دون كيشوت، ويعتقد هذا الأخير أنه صاحبه سانشو بانزا.

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ويشارك فى فيلم The Man Who Killed Don Quixote أو "الرجل الذي قتل دون كيشوت" مجموعة من النجوم، أبرزهم: آدم درايفر، جوناثان برايس، أولجا كوريلنكو، ستيلان سكارسجارد، وغيرهم، ومن المقرر عرض الفيلم فى العاشر من أبريل 2019.