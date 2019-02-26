الارشيف / فن ومشاهير

جنيفر لوبيز تنشر فيديو ما قبل حفل الأوسكار من داخل غرفتها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تنشر فيديو ما قبل حفل الأوسكار من داخل غرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز على صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات فيديو لها من داخل غرفتها وقت التجهيزات لحفل الأوسكار 

ظهرت النجمة جنيفر لوبيز دون مكياج نهائياً وضم الفيديو مراحل استعداد جنيفر لوبيز وزوجها لحضور حفل الأوسكار الذى أقيم أمس وكتبت تعليق على الفيديو"  "prep with my A teamأى الاستعدادات للأوسكار مع فريقى الذى ليس له مثيل.

يذكر أن ظهر على السجادة الحمراء أمس بحفل الأوسكار عدد هائل من النجوم العالمين، من أبرزهم سارا بولسون و لورا ديرن و ليدي جاجا وميليسا ماكرثي، كذالك برادلي كوبر وصديقته إيرينا شايك وعيبان ميران و جنيفر لوبيز و جنيفر هيدسون وغيرهم.

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنيفر لوبيز تنشر فيديو ما قبل حفل الأوسكار من داخل غرفتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى