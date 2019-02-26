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رنا سماحة تطرح "فينى وجع" باللهجة الخليجية خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة رنا سماحة لإطلاق أغنية خليجية جديدة بعنوان "فينى وجع" خلال الأيام المقبلة، حيث طرحت برومو الأغنية على حساباتها الرسمية على مواقع "التواصل الاجتماعى".

أغنية "فينى وجع" من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد وتراهن عليها رنا، حيث تقدمها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحة كانت أغنية "بينا خير"، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان هشام صادق، توزيع محمد شفيق، إخراج حسام بدران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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