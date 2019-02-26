شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تطرح "فينى وجع" باللهجة الخليجية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة رنا سماحة لإطلاق أغنية خليجية جديدة بعنوان "فينى وجع" خلال الأيام المقبلة، حيث طرحت برومو الأغنية على حساباتها الرسمية على مواقع "التواصل الاجتماعى".

أغنية "فينى وجع" من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد وتراهن عليها رنا، حيث تقدمها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحة كانت أغنية "بينا خير"، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان هشام صادق، توزيع محمد شفيق، إخراج حسام بدران.