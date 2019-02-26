فيفي عبده تهنئ الشعب الكويتي بعيدهم الوطني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة الشعب الكويتي بالعيد الوطني الـ58 لدولة الكويت، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت فيفي صورة للعلم الوطني الكويتي وكتبت: "عيد وطني سعيد وكل سنة وإنتو طيبين".
تحتفل دولة الكويت بعيدها الوطني يوم 25 فبراير من كل عام،
مسلسلا "مولد وصاحبة غايب" و"يا نا يا انتي"، كانا آخر ظهور لفيفي عبده في دراما رمضان عام 2015.
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