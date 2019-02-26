- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
كشفت الفنانة كندة علوش عن معاناتها مع الأمومة بصورة لها مع طفلتها الأولي "حياة" من زوجها الفنان عمرو يوسف، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".
وأظهرت الصورة إرهاقًا على وجه كندة، ومع ذلك عبرت عن حبها تلك المرحلة واللحظات التي تعيشها بجانب ابنتها. وعلقت "عيون حزينة وقلب سعيد أعرف أن الصورة مخيفة لكنني أحبها".
يُذكر أن آخر الأفلام التي شاركت فيها كندة، هو فيلم "الأصليين" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتم عرضه في 2017، كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "واكلينها والعة".
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تكشف عن معاناتها مع الأمومة بصورة "مخيفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.