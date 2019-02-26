بالصور.. منة فضالي في جلسة تصوير بإطلالة شتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصور جديدة لها وهي تتجول في شوارع مدينة الشيخ زايد، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام". وظهرت منة خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس شتوية ونظارة شمسية، نالت الصور إعجاب الجمهور، وكتبت: "دائما الابتسامة الأمل في الحياة" بالإنجليزية. "بيت السلايف" هو آخر أعمال الفنانة منة فضالي، ويشارك في بطولته بوسي، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، عبير صبري، طارق صبري، جيهان خليل، وغيرهم، تأليف حسين محرم ومن إخراج محمد عبدالخالق.

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