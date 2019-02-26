شاهد.. فايز المالكي يعزف على العود ويردد: الا ليت البكا يرد غالي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان فايز المالكي وهو يعزف على العود ويغني مرددا “الا ليت البكا يرد غالي”. الفيديو أثار إعجاب عشاق الفنان حيث استعرض موهبته في الغناء بجانب موهبته في التمثيل.

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