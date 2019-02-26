الليلة.. معرض التعليم الدولى يكرم جمال سليمان

الفنان جمال سليمان

كتبت - إيمان محمد

يقام ظهر اليوم، الثلاثاء، ندوة لمعرض التعليم الدولي الذي من المقرر أن يكرم خلالها الفنان جمال سليمان، وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهرًا فى

أحد فنادق التجمع الخامس، وسوف يشهد التكريم حضور عدد كبير من المسئولين ومنهم الدكتور خالد عبد الغفاروزير التعليم العالى.

ومن المقرر أن يتحدث جمال سليمان خلال الندوة عن دور الفن فى تربية وتعليم القيم الإيجابية، كما يكشف عن مسيرته الفنية وكيف أثرت على أجيال كاملة على مدار السنوات الماضية.