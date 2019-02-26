بالفيديو: ركاب طائرة إقتربت من الانقلاب بالجو يعيشون لحظات لا توصف!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 فبراير 2019 01:31 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أوقات عصيبة ولحظات من الرعب عاشها ركاب طائرة بريطانية، بعدما أخذت في التمايل بشدة وسط الجو كأرجوحة عشوائية للعب الأطفال، وطارت بعيداً عن وجهتها الأصلية.

الطائرة التابعة للخطوط البريطانية كانت تقوم برحلة بين مطار هيثرو في لندن وجبل طارق، لكنها اضطرت إلى تغيير مسارها صوب ملقة الإسبانية بعدما وصل الميلان إلى 90 درجة، وكادت تنقلب في الهواء.

عاش ركاب طائرة بريطانية، مؤخرا، لحظات من الرعب بعدما أخذت المركبة في التمايل بشدة وسط الجو لكنها تمكنت من الهبوط بنجاح، لكن بعيدا عن وجهتها الأصلية.

وبحسب صحيفة “ميرور” فإن الطائرة التابعة للخطوط البريطانية كانت تقوم برحلة بين مطار هيثرو في لندن وجبل طارق، وقامت المركبة بتغيير مسارها صوب ملقة الإسبانية بعدما وصل الميلان إلى 90 درجة، وكادت تنقلب في الهواء.

وقال متحدث باسم الخطوط البريطانية، إن الطيار اتخذ قرارا الهبوط بعدما واجهت الطائرة رياحا قوية خلال رحلتها بين لندن وجبل طارق المعروفة بشدة الرياح.

وأضاف أن أفراد الطاقم و150 راكبا كانوا عل متن الطائرة نزلوا بأمان في مطار ملقة الإسباني، مؤكدا أن السلامة تحظى بأولوية الشركة.

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وكتب عدد من الركاب عن تجربتهم المخيفة في مواقع التواصل الاجتماعية، وقال بعضهم إنهم شعروا بمخاوف كبيرة من جراء الميلان غير المألوف والذي يختلف كثيرا عن المطبات الهوائية المألوفة.

ونشر أحد الركاب فيديو للاضطرابات التي تعرضت لها الطائرة من نافذتها.

والفيديو المخيف للطائرة، ظهر بعدما كتب عدد من الركاب عن تجربتهم المرعبة في مواقع التواصل الاجتماعية، وقال بعضهم إنهم شعروا بمخاوف كبيرة من جراء ميلان الطائرة غير المألوف والذي يختلف كثيراً عن المطبات الهوائية المألوفة. ونشر أحد الركاب فيديو للاضطرابات التي تعرضت لها الطائرة من نافذتها.

المصدر: وكالات