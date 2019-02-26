كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزان نجم الدين مع حمادة هلال في كواليس "ابن الأصول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن سعادته بالتعاون مع الفنان حمادة هلال، في مسلسله الرمضاني المقبل " ابن أصول".

ونشرت "سوزان" عبر حسابها بموقع الصور "انستجرام" صورة تجمعه بحمادة وفريق عمل المسلسل، وكتبت: "تزداد لحظات العمل متعة كبيرة عندما يفرض الحب وجوده والاحترام مكانه، سعيدة جدًا بتعاوني مع أرقى الشخصيات الفنان حمادة هلال، والمخرج محمد بكير، والمؤلف أحمد محمود أبوزيد، وتزداد المتعة عندما تكون شركة سيرينجي هي الشركة المنتجة، ادعولنا، مسلسل "ابن الأصول" رمضان ٢٠١٩.

مسلسل "ابن الأصول" انتاج شركة سيرينجي وتأليف أحمد محمد أبوزيد وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته حمادة هلال وسوزان نجم الدين.