بالصور: نجوى كرم في عيدها الـ53.. كلما تكبر تحلى

تحتفل الفنانة نجوى كرم في 26 فبراير بعيد ميلادها الـ53، فهي من مواليد العام 1966.

متصالحة مع عمرها، تدعو نجوى النساء إلى عدم إيلاء الأرقام الكثير من الأهتمام، فالشّباب ليس مرتبطاً بالعمر بل بنفسيّة المرأة، وهي اليوم في عيدها الـ53، تبدو مشرقة ورشيقة ومتألقة، وأجمل مما كانت عليه قبل سنوات.

نجوى كرم التي نجحت في الحفاظ على رشاقتها، لم تخضع لجراحات تجميليّة بشكل مبالغ به، خضعت لحقن بوتوكس وفيلير بطريقة مدروسة، وفي الخريف الماضي، قامت بإجراء عملية تجميل لأنفها.

كثيرون لاموا نجوى حينها لأنّها لم تكن بحاجة لعملية تجميل، لكن بعد أن زال الورم، واتّخذ الأنف شكله النهائي، بدت نجوى أجمل بكثير، وأصغر بسنوات.

تعيش اليوم نجوى نجومية لم تنحسر يوماً، وجماهيريّة من المحيط إلى الخليج، ورغم انفصالها عن حبيبها الذي كان تخطّط للزواج منه، لم تشعر نجوى بالإحباط، فبقيت متفائلة، محاطة بمحبة جمهورها وعائلتها.

نجوى التي تتميّز بأناقة ملفتة، في فساتين الهوت كوتير وفي الإطلالات اليومية، باتت أيقونة للموضة.

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"الجميلة" اختارت لك مجموعة إطلالات لنجوى تبثت مقولة أنّها "كل ما تكبر تحلى".

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