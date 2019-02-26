ياسمين صبري تقع في غرام أحمد صلاح حسني وعائلته ترفض زواجهما

يشارك الفنان أحمد صلاح حسني مع الفنانة ياسمين صبري في بطولة مسلسل «حكايتي»، والمقرر أن يخوض الموسم الرمضاني المقبل، ويقوم الفنان أحمد صلاح حسني، خلال المسلسل، بتجسيد دور رجل أعمال يسمى «علي البارون»، ينتمي لعائلة كبيرة في الإسكندرية، ولكنه يقع في غرام فتاة، وهي الفنانة ياسمين صبري، ولكن عائلته تعترض على هذا الحب، ويدخل في صراعات كثيرة معهم؛ بسبب حبه لها وتمسكه بها، وتدور أحداث مسلسل «حكايتي» في إطار رومانسي اجتماعي.

انتهى الفنان أحمد صلاح حسني، خلال الأيام الماضية، من تصوير عدد كبير من مشاهده في محافظة الإسكندرية والميناء، ومن المقرر استكمال باقي مشاهده خلال الأيام المقبلة، وذلك للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.

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ومن المقرر أن يكثف المخرج أحمد سمير فرج التصوير خلال الأيام المقبلة، على أن تصل ساعات التصوير إلى 15 ساعة يوميًا للحاق بالموسم الرمضاني.

جدير بالذكر أن مسلسل «حكايتي» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: أحمد بدير، وفاء عامر، إدوارد، أحمد حاتم، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، ومصطفى درويش، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج «سينرجي».