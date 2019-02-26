شاهدوا ما الذي قالته أحلام بعد تعيين سفيرة سعودية لدى أمريكا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 01:13 مساءً -

نشرت النجمة الإماراتية أحلام عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة بعد تعين سمو الملكة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا برتبة وزير. وعلقت أحلام تقول: “كامرأة إماراتية وكامرأة خليجية عربية، فخورة بهذه الخطوة لسمو الأميرة بحق الامرأة السعودية”. Advertisements وتابعت: “كيف أن كانت هذه الخطوة لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان”. وباركت أحلام مهنأة بنات السعودية بمستقبل واعد وعظيم.

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