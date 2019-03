بعد فضيحة الإغتصاب .. طبيب جاكسون يكشف حقيقة "تبول" نجم البوب على نفسه

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ادعى كونراد موراي طبيب مايكل جاكسون، أن ملك البوب كان يتبول على نفسه لاإرادياَ لاصابته بمرض البروستاتا وسلس البول ، وكان جاكسون يرتدي الواقي الذكري كل ليلة لمنعه من تبليل السرير، وانه يرتدى الملابس القاتمة بشكل دائم ،وفقا لما ذكره طبيبه كونراد موراي.

كان الطبيب الذي اتهم بقتل ملك البوب ​​بحقن بروبوفول المميتة قد ادعى أنه "اضطر لوضع قسطرة الواقي الذكري لأن "مايكل "، كان لديه فقدان الإحساس وكان منفلت."

قدم موراي ، الذي قضى نصف مدة حكمه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة القتل غير العم ، مقابلة غريبة وممتعة حول حياة جاكسون بعد أن أطلق سراحه من السجن.

في مقابلة مع "ميل أون صنداي" في عام 2013 ، قال موراي إنهم كانوا يمتلكون روتينًا غريبًا قبل النوم لمنع جاكسون من تلطخ ملابسه.

حتى أن المغني الشهير على مستوى العالم تناول دواءاً لتقليص البروستاتا لمساعدته على التبول بسهولة أكبر، ولكنه لا يزال يعاني من سلس البول.

وأضاف موراي: "كان يرتدي سراويل داكنة طوال الوقت لأنه بعد أن ذهب إلى المرحا ، كان يسقط البول لعدة ساعات".

وأشار ان جاكسون كان "مدمنا على مخدر البروبوفول و كان يطلق علية أسم "الحليب" ويتوسل لي لحقنه حتى يتمكن من النوم .

واعترف موراي بأنه كان يعطية المهدئات الجراحية كل يوم تقريبا لمدة شهرين قبل موت جاكسون ، لكنه كان يحاول أن يفطم النجم عن ذلك.

وزعم الطبيب أيضاً أن مايكل قد أعطى نفسه الجرعة التي قتلته من مخدر البروبوفول، عقب مغادرتى الغرفة - على حد تعبيره لبضع دقائق - وحقن نفسه أسفل ركبته.

مما أدى لاصابتة بتوقف القلب.

ورفض المدعون في محاكمة موراي الاعتقاد بأن الطبيب غادر الغرفة فقط لبضع دقائق ، ووجدت بيانات الشهود وسجلات الهاتف أنه إما كان على الهاتف أو يكتب رسالة بريد إلكتروني لأكثر من 45 دقيقة قبل اكتشاف جثة جاكسون التي لا حياة فيها.

قال موراي في عام 2013 إنه كان يتوقع أن تحدث وفاة مايكل على ساعته لأن المغني كان قد تنبأ بها.

وزعم أن جاكسون قد نظر إليه ذات مرة وقال له: "أنت تعرف ، لبقية حياتك وحياتي ، سوف تصبح أسماؤنا غير قابلة للانفصال"، وعندما سألته عما قصده ، ابتسم مايكل و قال: "أنا عراف".

وفي كتابه الجديد "This Is It: تفاصيل قاتمة عارية من حياة ملك البوب"، يقول الطبيب إن مايكل أخبره بأنه "ضحية اعتداء جنسي".

وقال موراي، إن جاكسون أخفى هذا السر عن الجميع، دون أن يحدد من اعتدى جنسيا على النجم العالمي، وفقا لـ "Hollywood Life".

زعم الطبيب بأن جاكسون قال له: "يتحدث الجميع عن حقيقة تعرضي للضرب من قبل والدي، وكيف قيل لي بأنني قبيح. أوافق على أن كل هذا حدث لي.. أنا متأكد من أن تجارب مماثلة يتعرض لها الأطفال اليوم في العديد من العائلات، ولكنهم لا يتعرضون للاعتداء الجنسي. لا أعتقد أن هذا الأمر شائع".

كما يضيف موراي أن ملك البوب، الذي اتُهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال في الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland"، قال إنه "لا يمكن أن يحافظ على مظهره"، ظنا منه أن التغيير سيجعله ينسى الماضي، ولكن العكس كان صحيحا.

المصدر : صحيفة ديلي ميرو