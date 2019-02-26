ماذا قالت أنغام بعد تسريب رسالتها العاطفية؟

بعد تسريب رسالة عاطفية بخط يد الفنانة أنغام موجهة الى زوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، وبعد انتشار خبر زواجهما بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام دون تأكيد او نفي من قبلهما، أخيراً اعترفت انغام بزواجها من أحمد ابراهيم.

وقامت أنغام بشكر “الحرامي” -كما وصفته- الذي سرق الرسالة وسرّبها على مواقع التواصل. وقامت بنشرها مرة ثانية على حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام مؤكدة خبر الزواج ومكررة الكلام العاطفي الذي ورد فيها.

الرسالة تضمنت كلاماً رومنسياً بمناسبة عيد ميلاد زوجها، وأرفقتها بالتعليق التالي: “لأول مره أكون سعيده إن في حد سمح لنفسه يسرق شيئ خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصه إني أعبر مره تانيه عن حبي وإحترامي لجوزي وعلناً وبالمرة أكتب الكلام مره تانيه بخط حلو عشان انا خطي وحش اوي“.

وتابعت: “واليوم ده كان من أحلي أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد ٢/٩ وفي نفس اليوم إستلمنا ماستر ألبومي الجديد حالة خاصة جدًا ، كل سنة وانت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنة وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرًا مره تانية للحرامي“.

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وكانت زوجة أحمد ابراهيم قد رفعت دعوى طلاق وذلك بسبب زواجه من انغام.

ونشر “اليوم السابع” صورة من المستندات التي حصل عليها، والخاصة بطلب دعوى طلاق السيدة ياسمين عيسى موسى أبو الجبين، من زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم محمد إبراهيم وذلك بحسب ما جاء في القضية المرفوعة في أحد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالنزهة.

نذكر ان انغام تزوّجت سابقاً ثلاث مرات، الأولى من مجدي عارف، والزواج الثاني من فهد الشلبي. كما أعلنت قبل سنوات عن زواجها من الممثل أحمد عزّ.

نشير ان أنغام أصدرت ألبومها الجديد “حالة خاصة جداً” في 21 شباط/فبراير الحالي في الأسواق. ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت خلالهما أنغام مع أهم المؤلفين والملحنين، فيما كان الإشراف الكامل على الألبوم للموزع أحمد إبراهيم، وهو من إنتاج شركة روتانا.