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شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة استبينا تتغنى بفلكلور المتوسط فى جاردن سيتى.. 7 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة استبينا لتقديم توليفة موسيقية من فلكلوريات البحر المتوسط فى أجدد حفلاتها الغنائية بالقاهرة، على أحد مسارح جاردن سيتى، وذلك فى التاسعة مساء الخميس 7 مارس.
"استبينا" كلمة إيطالية تعنى بالمصرى "اتفقنا"، مشروع موسيقى مصرى الأصل، يعتمد على تقديم مزيج سماعى من التراث العالمى، من إسبانيا والمغرب وفرنسا ولبنان ومصر، فى شكل غناء جماعى، لأربعة مطربين.
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