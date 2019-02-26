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فرقة استبينا تتغنى بفلكلور المتوسط فى جاردن سيتى.. 7 مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة استبينا لتقديم توليفة موسيقية من فلكلوريات البحر المتوسط  فى أجدد حفلاتها الغنائية بالقاهرة، على أحد مسارح جاردن سيتى، وذلك فى التاسعة مساء الخميس 7 مارس.

 

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"استبينا" كلمة إيطالية تعنى بالمصرى "اتفقنا"، مشروع موسيقى مصرى الأصل، يعتمد على تقديم مزيج سماعى من التراث العالمى، من إسبانيا والمغرب وفرنسا ولبنان ومصر، فى شكل غناء جماعى، لأربعة مطربين.

 

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