شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيا كولمان: سأضع تمثال الأوسكار بينى وبين زوجى على السرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم عقب حفل توزيع جوائز الأوسكار أمس، وبعد فوز أوليفيا كولمان بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها فى فيلم The Favourite، سألها أحد الصحفيين أين ستضع تمثال الأوسكار، وردت النجمة فى ظل من الفكاهة والمرح وقالت "سأضعه على السرير معى، بينى وبين زوجى" وأنهال عليها الضحك الهستيرى وسط جميع الحاضرين.

حضرت الحفل النجمة إيمى آدامز بصحبة زوجها وحرصت على أن تطبع قبلة على شفتيه أمام عدسات المصورين، وهى القبلة الشهيرة التى أصبحت تميز إيمى وزوجها فى كل مناسبة يقفان فيها على السجادة الحمراء، يحاولان التعبير عن مشاعر حبهما بقبلة أمام عدسات المصورين لتكون بذلك صاحبة أول قبلة على السجادة، ولفت الأنتظار حضور النجوم العالمين جنيفر لوبيز وإيما ستون وجايسون موموا بطل فيلم أكوامان.