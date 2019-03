شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وليد بعد فوزه بالأوسكار: تجربة عظيمة سيدوم نجاحها مدى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد وليد المصرى الفائز بجائزة الأوسكار ضمن فريق عمل فيلمSpider-Man: Into the Spider-Verse كأفضل فيلم للرسوم المتحركة، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الأجتماعى فيس بوك رسالة تهنئة.

وكتب "أحمد": "لم أكن أتخيل أبداً أنه فى يوم ما سأمتلك صفحة خاصة على IMDB، الآن لدى أكثر من ذلك، أنا أيضا فائز بجائزة الأوسكار، وهذا يعد شيئا أكثر من حلم فشكرا لجميع العاملين فى شركة ديزنى الذين عملوا على الفيلم، مشروعًا ساحرًا مع أشخاص موهوبين رائعين.

شكرا لكم جميعا على هذه التجربة العظيمة والإنجاز الذى سيدوم نجاحه مدى الحياة.. "فزنا".

Advertisements



أحمد وليد

وشارك "أحمد" في العديد من الأفلام الناجحة مثل فيلم Beauty and the Beast الذى طرح عام 2017، وفيلم Avengers: Infinity War الذى طرح عام 2018، وفيلم Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwal الذى طرح عام 2018 أيضا.

كما يشارك "أحمد" كـ منسق للمؤثرات البصرية للفيلم المنتظر Avengers: Endgame.

بدأ أحمد عمله فى شركة ديزنى منذ سبتمبر 2017 إلى الان، ويدرس فى جامعةMetropolitan بـ لندن، بالإضافة إلى وجود ملف تعريفى له على الموقع العالمى "imDb".