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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمومة مش سهلة بس مستاهلة.. كندة علوش تجسد معاناتها مع طفلتها بصورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الشهور الأولى لكل أم بعد الإنجاب هى الأصعب للسهر والتعب للاهتمام بالطفل ومحاولة التأقلم مع الوضع، وذلك يؤثر على الأم بشكل كبير ويظهر على وجهها علامات التعب.
لذلك شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بصورة مع طفلتها حياة، وأظهرت الإرهاق الذى يظهر على وجهها، لكنها عبرت عن حبها لتلك المرحلة واللحظات التى تعيشها بجانب ابنتها، وقالت كندة: "عيون حزينة وقلب سعيد أعرف أن الصورة مخيفة لكننى أحبها".
يذكر أن الفنانة كندة علوش قد اعتذرت عن فيلم "أعز الولد" الذى كان سيجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وسبب اعتذارها لابنتها "حياة" التى ترغب فى رعايتها حيث إنها فى الشهور الأولى من عمرها.
كندة علوش
كندة
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