مش بس رامى مالك.. أحمد وليد مصرى فاز بجائزة أوسكار

فاز فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse بجائزة الأوسكار لـ أفضل فيلم للرسوم المتحركة، وبالنظر لقائمة العاملين على المؤثرات البصرية للفيلم تكتشف أن مصرى آخر حصل على جائزة الأوسكار.

أحمد وليد، مصرى من مواليد مدينة الإسماعيلية، مشارك فى فريق عمل المؤثرات البصرية لفيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse، يعمل أحمد كمشرف مؤثرات بصرية فى شركة ديزنى.

وشارك "أحمد" فى العديد من الأفلام الناجحة مثل فيلم Beauty and the Beast الذى طرح عام 2017، وفيلم Avengers: Infinity War الذى طرح عام 2018، وفيلم Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwal الذى طرح عام 2018 أيضا.



كما يشارك "أحمد" كـ منسق للمؤثرات البصرية للفيلم المنتظر Avengers: Endgame.

بدأ أحمد عمله فى شركة ديزنى منذ سبتمبر 2017 حتى الآن، ويدرس فى جامعةMetropolitan بلندن، بالإضافة إلى وجود صفحة خاصة له على الموقع الأفلام العالمى "imDb".