إليسا تحيي ذكرى رحيل والدها برسالة مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أحيت المطربة اللبنانية إليسا ذكري رحيل والدها الشاعر الراحل زكريا الخوري، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت صورة لها، وهي تحمل بورتريه لوالدها، وكتبت باللغة الإنجليزية قائلة: "لن يكون الأمر أكثر سهولة، وسأعود دائمًا بأجمل الطرق لتذكيرك بأنك قريب جدًا مني".
وأضافت: "اشتقت لك أكثر من أي وقت مضى يا أبي وعلى النصب التذكاري الخاص بك اليوم، أنا فقط أخبرك بشيء واحد.. أنا قوية".
يُذكر أن الفنانة إليسا خضعت مؤخرًا لعملية جراحية في يدها في بلجكيا نتيجة احتباس المياه، بعد تعافيها من سرطان الثدي الذي أعلنت عنه لجمهورها بكليب "إلى كل اللي بيحبوني".
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