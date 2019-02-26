بالصور.. حنان مطاوع في زيارة سياحية للأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصور لها خلال زيارتها عددا من المعالم السياحية في مدينة الأقصر، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهرت خلال الصور بإطلالة كاجوال وهي تزور طريق الكباش، وعلقت على الصور: "الأقصر الجميلة". تشارك حنان مطاوع في السباق الدرامي لرمضان المقبل من خلال مسلسل "لمس أكتاف"، إلى جانب النجم ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب.

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