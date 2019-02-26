جيهان خليل في أحدث جلسة تصوير بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل لجلسة تصوير جديدةK خلال تواجدها في أسوان لحضور فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة. ونشرت جيهان الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت فيها بإطلالة مميزة وأنيقة، مرتدية فستانا أزرق، ونالت الجلسة إعجاب الجمهور. جيهان خليل شاركت مؤخرا في مسلسل "أبواب الشك" مع المخرج أحمد سمير فرج، والذي تقوم ببطولته لقاء الخميسي، وخالد سليم، وعائشة بن أحمد، ونبيل عيسى، وتامر شلتوت، وميار الغيطي، والعمل من تأليف محمد ناير.

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