ماريا كاري بإطلالة رشيقة بعد عام على عملية تكميم المعدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 فبراير 2019 12:13 مساءً - نشرت النجة العالمية ماريا كاري Mariah Carey صورة جديدة لها على صفحتها في انستقرام، تظهر بها باطلالة رشيقة وكأنها فقدت الكثير من الوزن.

وأرفقت النجمة البالغة من العمر 49 عامًا الصورة، بتعليق جاء فيه: "حفل عودة الفراشة الليلة في قصر القيصر.. لا أستطيع الانتظار أكثر لرؤيتكم في آخر عرض من هذه الدّورة. حفلي المقبل سيكون مع انطلاقة جولتي العالمية Caution World Tour".

وكان موقع ET! قد ذكر أنّ ماريا كاري خضعت لعملية تكميم معدة، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017.

وورد في التقارير أنّ النجمة طالما عانت مشاكل مع وزنها منذ 5 أعوام، سواء بالزّيادة أو النّقصان، فعندما تكون تتحضّر لمشروعٍ جديد، تُصاب بالقلق وتتبع حمية صارمة لتخسر الوزن الزّائد، وبعد انتهاء المشروع، تعود لعاداتها الغذائية غير المُتوازنة، فتكسب الوزن من جديد.

هذا ما جمع ماريا كاري والجسمي في حفلها بالسعودية



يشار إلى أنه في بداية الشهر الجاري فبراير، وتحت مظلة البطولة السعودية الدولية للغولف، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه، أحيت النجمة العالمية ماريا كاري ليلة غنائية وموسيقية ساهرة، برفقة منسق الـ "دي جي" الأكثر شهرة في العالم، الهولندي تيستو.

وعلى المسرح الضخم، الذي تم إنشاؤه بشكل خاص للحفلة في منطقة الترفيه بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أبدع النجمان في تقديم أفضل ما لديهما، بخاصة مع توافر أحدث التجهيزات الاحترافية.

وألهمت ماريا كاري متابعيها وجمهورها فور وصولها للمرة الأولى إلى السعودية، حيث اصطحبت معها ابنيها التوأمين "موركان، ومونرو"، ليشهدا هذه المناسبة. وتداول الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من لحظة وصولها حاملةً باقة ورد، برفقة طاقمها الموسيقي الذي يرافقها في جولاتها الغنائية كافة.

صور: ماريا كاري... نسخة طبق الأصل اسكتلندية



ووصلت ماريا إلى جدة في الليلة نفسها لإحياء حفلتها الغنائية، ما يعني أداءها البروفات خارج السعودية، واتجهت مباشرةً من المطار إلى مقر إقامتها، وقبل أن تعتلي خشبة المسرح، تم تجهيز خيمة فاخرة خلفه، تم فيها استقبال ماريا، حيث وصلت إلى مكان الحفلة قبل موعدها بساعة لوضع المكياج.

وخلال الحفلة، خاطبت ماريا الجمهور أكثر من مرة، مؤكدة فخرها واعتزازها بإحيائها حفلتها الأولى في السعودية، وسعادتها بالحضور الجماهيري الكبير، والاستقبال الحافل، مبينةً أنّ هذه الليلة من الليالي التاريخية في حياتها.

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ماري كاري تختار إطلالة خاصة لحفلها في السعودية



وتألقت ماريا في حفلتها، ما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لما تمتلكه من جماهيرية عريضة. وقدمت الفنانة العالمية باقة من أعمالها القديمة التي اشتهرت بها، وحققت لها نجاحًا كبيرًا خلال مسيرتها الفنية.

وعلى الرغم من برودة الجو، إلا أنّ ماريا استأذنت الجمهور أكثر من مرة لشرب الماء من زجاجة أحضرتها معها، قائلة: "الأجواء ملتهبة في الحفلة، لذا اسمحوا بشرب قليل من الماء". وقابلها الجمهور بتحية كبيرة. أما الفرقة الموسيقية، فكانت تقدم مقطوعات أجنبية بطريقة "الميدلي" بين وصلات كاري.

وعلى مدى أكثر من ساعة، تألقت ماريا في ظهورها الأول بالسعودية، وشجعت جمهورها مرات عدة على الغناء معها على طريقة "الكورال"، فتغنَّى الجميع بعدد من الأغاني بطريقة "التريو" الغنائي.

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