جومانة مراد تحصلُ على حُكم بحبس أمير نعمو وحجز ممتلكاته

قرّرت محكمة سورية في مدينة دمشق، حبس المنتج أمير نعمو لمدة 3 سنوات لصالح الفنانة جومانة مراد التي أقامت ضده دعاوى قضائية هو وشقيقه المخرج صفوان نعمو.

كما حجزت محكمة استئناف دبي، على ممتلكات وعقارات “الأخوين نعمو”، لصالح جومانة، بعد صراعات بينهما استمرّت ما يقرب من عام ونصف العام في ساحات المحاكم.

وينتظر الأخوان أمير وصفوان، المزيد من الأحكام بالسجن ضدهما، في الفترة المقبلة، في ظل نظر قضايا أخرى لدى القضاء، منها واحدة جنائية تقدر عقوبتها بـ15 سنة وقضيتان بـ6 سنوات بالإضافة إلى غرامات تقدر بسنة واحدة ليصبح بذلك مجموع الأحكام المنتظرة 25 سنة حبس مؤبد.

الأزمةُ بدأت بين جومانة وأمير نعمو، عندما تعاونا في مسلسل “مدرسة الحب 2″، حيث اتهمته بالنصب عليها بمعاونة شقيقه المخرج صفوان نعمو، وحصلا على مبلغ مالي كبير يقدر بحوالي 2.400.000 دولار، ثم وجّها لها اتهامات كاذبة، بأنها أجبرتهما على توقيع شيكات رغمًا عنهما تحت تهديد السلاح.

والتزمت مراد الصمت التام في تلك الأزمة، وقامت بتحريك عدة دعاوى قضائية منذ أكثر من عام ضد أمير نعمو وشقيقه.

يُذكر أن المخرج صفوان نعمو، شقيق أمير، لا يزال هاربًا من الشرطة السورية، إذ تتم ملاحقته من قبل الإنتربول الدولي، لكي ينضم إلى شقيقه المسجون.