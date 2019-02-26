بالفيديو: أبرار تسخر من عيب خلقي لدى خالتها المسّنة

صدمت الفنانة الكويتية أبرار، جمهورها بعد سخريتها من عيب خلقي لدى خالتها، ما أحدث موجة غضب عارمة.

وظهرت أبرار برفقة خالتها في مقطع فيديو، وطلبت منها أداء أغنية يتضمن عدد كبير من كلماتها حرف الراء.

وأتضح أن خالة أبرار لا تتمكن من نطق الحرف بطريقة صحيحة، فيما لم تتردّد الفنانة في تقليد طريقتها، ما أثار استياء عدد كبير جداً من المتابعين الذين شاهدوا الفيدو وشنوا هجوماً عنيفاً على الفنانة.