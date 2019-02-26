وضعت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود توأمها من زوجها أمين، ونشرت صورة لها عبر حسابها على سناب شات من داخل المستشفى، وعلّقت عليها قائلة: “حمد الله على سلامتك يا الغالية”.
ونشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو على حسابها في سناب شات وهي توثق لحظة دخولها لغرفة الولادة وطلبت من متابعيها أن يدعو لها.
وكانت في وقت سابق ظهرت الدكتورة خلود بفيديو نشرته عبر حسابها على السناب شات وهي تتحدّث عن الأغراض التي اشترتها للتوأم وقالت: “شو أنا اشتريت كثير ملابس للطفلين.. بس في شغلة أمين بيشتريلي إياها لهما.. قالي بشتريلك عربية للبيبي كلها ألماس”، ليظهر بعدها اندهاش زوجها من الطلب”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الدكتورة خلود تضع توأمها.. وتوثق لحظة دخولها غرفة الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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