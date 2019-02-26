شاهد: كيف تحدث رامي مالك بالعربية بعد فوزه بالأوسكار

في مشهد ملفت تحدث الممثل الأمريكي ذات الأصول المصرية رامي مالك، باللغة العربية، للتعبيرعن سعادته بفوزه بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 91 على مسرح دولبي الشهير في لوس أنجلوس.

وقال مالك باللغة العربية خلال حديثه في المؤتمر الصحفي له عقب التتويج بجائزة الأوسكار، “اهلا وسهلا وفرصة سعيدة، ومنورين كلكم”.

وحصد مالك جائزة أفضل ممثل عن دور رئيسي في دوره بفيلم “الملحمة البوهيمية – Bohemian Rhapsody”، بالإضافة الى ثلاثة جوائز أخرى حصل عليها الفيلم وهي أفضل مونتاج وأفضل مكساج وأفضل مونتاج صوتي.