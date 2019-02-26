شاهد.. أنغام تكشف حقيقة زواجها من الموزع أحمد إبراهيم

كتبت - إيمان محمد

كشفت الفنانة أنغام، حقيقة زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعد انتشار في الساعات الماضية خطاب منها للموزع أحمد إبراهيم كتبته بخط يديها بمناسبة عيد ميلاده الماضي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشرت أنغام صورة الخطاب المسربة وعلقت عليها قائلة :"لأول

مره أكون سعيده إن في حد سمح لنفسه يسرق شئ خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصه إني أعبر مره تانيه عن حبي وإحترامي لجوزي وعلناً وبالمرة أكتب الكلام مره تانيه بخط حلو عشان اناخطي وحش اوي".

وتابعت :"واليوم ده كان من أحلي أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد ٢/٩ وفي نفس اليوم إستلمنا ماستر ألبومي الجديد حاله خاصه جدا ، كل سنه وانت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنه وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش أخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرا مره تانيه للحرامي".