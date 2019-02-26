الليلة.. سمير غانم ضيف أشرف عبدالباقي في "قهوة أشرف"

كتبت - إيمان محمد

يحل الفنان الكبير سمير غانم، ضيف برنامج "قهوة أشرف"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، ويذاع على قناة الحياة، وذلك مساء اليوم.

من المقرر أن يكشف سمير خلال الحلقة العديد عن أعماله المقبلة، كما يتحدث عن حياته الشخصية أيضًا.

يذكر أن برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف

عبدالباقى من داخل قهوة، ويلتقى فيها العديد من النجوم،، وكذلك الشباب من أصحاب المشروعات الجديدة وأصحاب عربات الأكل، ويذاع فى تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة الحياة.