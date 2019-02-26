غدًا.. القومي للمسرح يحتفل بذكرى ميلاد المطربة شادية

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شاديةكتبت - إيمان محمد
ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، غدًا الأربعاء، احتفالية كبرى، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، خالد جلال، بمناسبة ذكرى ميلاد المطربة الراحلة شادية،بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
من المقرر أن يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي، بعنوان "لؤلؤة الشرق"، يستعرض خلاله المسيرة الفنية للفنانة الراحلة شادية،
يذكر أنه سيتم إهداء الحضور كتيب "لؤلؤة الشرق"، يتناول رحلة عطاء الفنانة شادية، من إعداد الباحثة الموسيقية رشا عدلي.
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