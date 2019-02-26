"خط الصعيد" يجمع محمد رمضان و فالكون فيلمز

كتبت - إيمان محمد

افصحت شركة فالكون فيلمز عن تعاقدها مع الفنان محمد رمضان علي فيلم "خط الصعيد " للبدء في تصويره الفترة المقبلة ، وهو من تاليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد دياب ، ليدخل به رمضان عام 2020 .

وحضر توقيع الفيلم مع ال دياب

كل من الفنان محمد رمضان والمنتج صبحي سنان والمنتج رائد سنان، حيث حضرا الاثنين الي القاهرة منذ ايام للبدء في سلسلة تعاقدات جديدة لابطال ونجوم مصريين من اجل التعاون معهم في الفترة المقبلة وكان اولهمالفنان محمد رمضان .

وكان المنتج رائد سنان قد اعلن من قبل عن خطة انتاج ضخمة ومتميزة لعام 2019 ، وذلك من خلال تعاقده مع مجموعة من النجوم المصريين.

يذكر ان الفنان محمد رمضان قد وقع عقد الفيلم بحضور كل من المنتج صبحي سنان ورائد سنان وهبة غندور ممثل الشركة في مصر واحمد ذكي المشرف العام علي الانتاج في الشركة.