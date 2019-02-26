كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريتشارد جير يقرر اعتزال العمل بالدراما التليفزيونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النجم ريتشارد جير اعتزاله العمل بأي مسلسل تليفزيوني بالمستقبل، وتركيزه على الأدوار السينمائية فقط بعد أزمته مع منتجي مسلسله الجديد.

وفي حوار له أجراه مع إذاعة Radio Times، كشف جير عن استياءه من جدول تصوير مسلسله الجديد MotherFatherSon ، الذي امتد لأكثر من ستة أشهر.

وقال جير أن منتجو المسلسل التابع لشبكة BBC البريطانية، كانوا غير موفقين في وضع هذا الجدول الزمني الطويل أكثر من اللازم للانتهاء من تصوير مسلسل درامي.

وذكر جير أن مدة ستة أشهر كان يمكن أن ينتهي خلالها من تصوير أربعة أعمال سينمائي، وهو الأمر الذي دفع لعدم تكرار التجربة التليفزيونية في المستقبل واعتزال الظهور بأي مسلسلات.

وأعترف جير في حواره أنها نادرا ما يشاهد التليفزيون، غير أنه من معجبي مسلسل لعبة العروش كما يتابع برنامج The Sopranos.

ويجسد ريتشارد جير في مسلسله الجديد MotherFatherSon دور إعلامي شهير يعاني من سوء علاقته بابنه الوحيد ويقرر التخلي عن شهرته ليكسب ابنه من جديد في حياته.