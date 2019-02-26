شاهدوا.. هنادي الكندري تتعرض لحادث سير وتصاب بكدمات في جسدها ووجهها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:32 صباحاً -

كشفت الممثلة الكويتية هنادي الكندري عن تعرضها لحادث سير أصيبت على إثره بكدمات مختلفة في جشدها وجهها.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قالت فيه:”طبعًا أنا بصور هالفيديو عشان أريد أبرر موقفي.. يمكن اليوم ما أقدر أصور فيديوهات للتعبير عن وناستي وفرحتي بهاليوم”.

وأضافت: “لكن بالأمس تعرضت لحادث ووجهي وجسمي كلهم كدمات.. واليوم رايحة المستشفى عشان أخد إبرة لإني أحس بألم شديد”.

واختتمت حديثها، قائلةً: “بالأمانة المفروض اليوم يكون عندي تصوير لكن التصوير لغى بعد.. أول شي عشان المسيرة والزحمة في الشوارع فما هنعرف نرد لبيتنا.. وثاني شي أنا عندي كذا مشهد ومو هعرف أصور وأنا وجهي كله كدمات”.