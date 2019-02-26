شاهدوا هدى حسين تكشف عن إصابتها بارتخاء في العين.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:32 صباحاً -

حدثت الممثلة هدى حسين في احد اللقاءات التلفزيونية عن إصابتها بارتخاء في العين بسبب شخصية غصون التي جسدتها في مسلسل “غصون في الوحل”، كاشفة انها تلقّت العلاج اللازم لهذه المشكلة من خلال الحقن.

وتابعت: “المخرج ساعدني خلال البروفات على حركة العيون والايماءات والكتف، وأنا تعايشت مع شخصية (غصون) لتقديمها على أفضل وجه، لدرجة أثرت بها”.

واضافت: “حتى العيون صار عندي ارتخاء بسبب هذه الشخصية، وحقنت جفني بإبرة، من كثرة ما كانت العين مغمضة، وكان المنتج يمازحني بمثل كويتي (خبز خبزتيه يا الرفلة إكليه)”.