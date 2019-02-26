شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ألف زائر لجناح الإمارات بمعرض الكتاب في هافانا والان مع التفاصيل
استقطب جناح سفارة دولة الإمارات خلال مشاركته في "فعاليات المعرض الدولي للكتاب في هافانا" الذي أقيم خلال فبراير الجاري نحو 34 ألف زائر.
وتنوعت الفعاليات التي قدمتها السفارة -خلال المعرض الذي تشارك فيه للسنة الثالثة- زيارة الإمارات عن طريق أجهزة الواقع الافتراضي وعرض فن العيالة التراثي الإماراتي الذي قدمه فنانون كوبيون تم تدريبهم خصيصا لهذا الحدث فضلا عن نقش الحناء وكتابة أسماء الزوار باللغة العربية وتوزيع الكتيبات وعرض الصور والأفلام الوثائقية التي تعكس عادات وتقاليد الإمارات وتفاعل الزوار مع المسابقات التي أعدها فريق السفارة.
ويعد معرض هافانا للكتاب من أهم التظاهرات الثقافية، حيث شارك فيه هذا العام 400 مشارك من 44 دولة وزاره قرابة 400 ألف زائر.
كانت هذه تفاصيل خبر 34 ألف زائر لجناح الإمارات بمعرض الكتاب في هافانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.