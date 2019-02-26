من كارول سماحة إلى مادونا وليدي جاجا

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد خلافات دامت لسنوات طويلة ونزاعات كانت محطّ أنظار الرأي العام، تمت المصالحة بين النجمتين العالميتين مادونا وليدي جاجا على هامش حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية بنسخته الـ91 في لوس أنجلوس.

وقد شغلت المغنيتين الصحافة العالمية بهذه المصالحة حيث نشرت مادونا صورة تجمعها مع ليدي جاجا في لقطة كشفت من خلالها عن عودة المياه إلى مجاريها بينهما.

من جانبها أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن إعجابها بالخطوة التي قامت بها مادونا، وسعادتها بالمصالحة التي تمت بينها وبين جاجا وذلك على طريقتها الخاصة، حيث أعادت نشر صورتهما عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” وأرفقت تغريدتها برمز القلب الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تعلّق فيها كارول سماحة على أحداث فنية بارزة إن كان على صعيد الوطن العربي أو العالم.