بعد أربعة أشهر على طرحه.. ألبوم شيرين الجديد تحت مجهر الأرقام

متابعة بتجـــــــــــــرد: تواصل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حصد أصداء ألبومها الجديد الذي صدر منذ أربعة أشهر تقريبًا وسط حملة دعائية ضخمة شملت المنصات الرقمية والبلدان العربية كافّة.

أغاني ألبوم شيرين “نسّاي” تحقق ومنذ طرحها رواجًا واسعًا بين الجمهور ومحبّيها إن كان عبر أثير الإذاعات أو من خلال المواقع الإلكترونية.

ووفق موقع “يوتيوب” فقد حقق الألبوم عبر قناة شيرين الرسمية أكثر من 125 مليون مشاهدة بمجموع مشاهدات الأغاني التي يتضمنها.

الجدير ذكره أن ألبوم شيرين عبد الوهاب “نسّاي” يتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.

لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “نسّاي”: