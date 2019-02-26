هذا ما حققته أغنية عبد المجيد عبد الله “كلّما” في أيام!

متابعة بتجــــــــــــــرد: يحصد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله نجاح أغنيته الجديدة “كلّما” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحقق الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية أكثر من خمسة ملايين مشاهدة بر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير.

أغنية “كلّما” من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان رُزام، تنفيذ: سيروس ومكس جاسم محمد.

الجدير بالذكر أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

لمشاهدة فيديو أغنية “كلّما”: