كليب “قتال” لـ كنزة مرسلي يواصل رحلة نجاحه!

متابعة بتجـــــــــــــرد: حقق فيديو كليب “قتّال” للفنانة الجزائرية الشابة كنزة مرسلي أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة عبر قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” للإنتاج الموسيقي.

أغنية “قتّال” هي باللهجة الجزائرية، من كلمات الشاعر عبده سعود وألحان طارق قادم، أمّا الكليب الخاص بها فقد تم تصويره في تركيا مع المخرج زياد خوري بميزانية عالية رصدتها له الشركة من أجل أن يظهر بصورة مميّزة وجودة عالية.

وكانت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قد شنّت حملة دعائية واسعة رافقت إصدار العمل عبر موقع “يوتيوب” العالمي والفضائيات العربية.

الجدير ذكره أن هذا الكليب هو التعاون الثاني بين كنزة مرسلي وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد أغنية “ملكة سبأ” التي حققت نجاحًا لافتًا ونسبة مشاهده عالية.

لمشاهدة فيديو كليب “قتّال”: