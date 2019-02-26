مهرجان تطوان في المغرب يحتفي بالسينما الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفي مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في المملكة المغربية بالسينما الفلسطينية، في دورته الجديدة التي تنطلق شهر مارس/آذار المقبل، ويعرض لها باقة من الأفلام الحديثة والقديمة.



وقالت إدارة المهرجان، في بيان: "تمكنت السينما الفلسطينية من أن تخلق نجومها من أمثال محمد بكري وهيام عباس وميساء عبدالهادي وإيليا سليمان، كما استطاعت أن تستقل منصات التتويج في أكبر المهرجانات العربية والعالمية، مثلما خاضت مجازفات جمالية تجاوزت الصورة النمطية لسينما المقاومة".

ويعرض المهرجان مجموعة من الأفلام الفلسطينية الطويلة والقصيرة بعضها حديث، مثل "مفك" للمخرج بسام جرباوي، و"قوت الحمام" للمخرج بهاء أبوشنب، و"فيلا توما" للمخرجة سهى عراف، و"بونبونة" للمخرج ركان مياسي، و"منطقة ج" للمخرج صلاح أبو نعمة، والبعض الآخر يؤرخ للبدايات، مثل "فلسطين في العين" للمخرج مصطفى أبوعلي، و"ذكريات ونار" إخراج إسماعيل شموط.

وتقام الدورة الـ25 من المهرجان في الفترة من 23 إلى 30 مارس/آذار، بمدينة تطوان في شمال المغرب.

وأعلن المهرجان، الإثنين، أيضا تشكيل لجان تحكيم مسابقاته الثلاثة، ويرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة السينمائي والموسيقي الإيطالي روبرتو جياكومو بسشيوتا، فيما يرأس المخرج الجزائري مالك بن إسماعيل لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية.

ويأتي الرئيس الأسبق لجمعية نقاد السينما بالمغرب محمد كلاوي، على رأس لجنة تحكيم مسابقة النقاد، والتي تحمل اسم الناقد الراحل مصطفى المسناوي (1953-2015).