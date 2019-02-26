أحمد إبراهيم يُخطرُ زوجته الأولى بارتباطه رسميًا بأنغام.. شاهدي الخِطاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ العلاقة بين الموزّع الموسيقيّ، أحمد إبراهيم، وزوجته الأولى، ياسمين عيسى، وصلتْ إلى طريق مسدود، بعد زواجه من أنغام، لتقيم هي دعوى قضائية ضدّه، مطالبة بالطّلاق منه.

وكشفتْ مصادر لـ"فوشيا"، عن إرسال أحمد إبراهيم، إخطارًا لزوجته الأولى، على يد المأذون الشّرعيّ، الذي تولّى مهمّة عقد قرانه على أنغام، لكي يعلمها بخبر زواجه من الفنانة المصرية، وفقًا لما ينصّ عليه الشّرع.

وجاء في الخطاب - الذي حصل فوشيا على نسخة منه- "السيدة ياسمين عيسى، نفيدكم علمًا بأن زوجكم قد تزوج لدينا، بالوثيقة رقم 7 دفتر 7935 في فبراير 2019 وهذا للعلم.. المأذون الشرعي عبد الناصر محفوظ علي".

وكما هو موضّح بالصّور، استلمتْ زوجة أحمد إبراهيم الخطاب، ووقّعتْ بنفسها على الإخطار، الذي صدر عن طريق مكتب المأذون الشّرعيّ.

وكان "فوشيا"، قد انفرد بتفاصيل زواج أنغام السّرّيّ من أحمد إبراهيم، حيث اشترطتْ عليه الانفصال من زوجته الأولى، قبل الإعلان بشكل رسميّ عن زواجهما، كما تولّتْ هي بنفسها مهمّة إخطار زوجته تليفونيًا، بخبر زواجه منها.

وكشفتْ المصادر، عن أنّ ياسمين عيسى، تمّ نقلها إلى المستشفى، فور علمها بنبأ زواج أحمد من أنغام، وعندما تحسّنتْ حالتها، أقامت دعوى قضائية للطّلاق منه.

يُذكر، أنّ أنغام خرجتْ عن حالة الصّمت، التي اتّبعتها الفترة الماضية، بشأن خبر زواجها، وذلك في أوّل ردّ منها، على مذيع طرح عليها سؤالًا بشأن تلك الأنباء، إذْ قالتْ له: "الله يبارك فيك.. حلو كده".