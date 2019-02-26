محمد عدوية ضيف خلود نادر في "نغم إف إم" الأحد المقبل

يحل يوم الأحد المقبل النجم محمد عدوية ضيفا على برنامج "ميعادنا من 4 لـ6" الذى يذاع على نغم إف إم، وتقدمه الإذاعية خلود نادر.



يتحدث عدوية من خلال البرنامج عن نجاح ألبومه الأخير "سكوت خلاص" وكواليس كثيرة يكشفها لأول مرة، وعن الجديد الذى يقدمه خلال الفترة المقبلة فى مجال الغناء.



برنامج "ميعادنا من 4 لـ6" يذاع من الأحد إلى الثلاثاء، ويقدمه الإذاعية خلود نادر، وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والغناء. قد يهمك أيضاً : محمد عدوية يحيي حفل رأس السنة في التجمع الخامس محمد عدوية على وشك الانتهاء من ألبومه الجديد

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