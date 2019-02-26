منّة شلبي تؤكّد أنّ رامي مالك يثبت الإبداع المصري

أكّدت الفنانة منّة شلبي، أنها سعيدة بتتويج الممثل الأميركي من أصل مصري، رامي مالك، بجائزة "الأوسكار"، موضحة أن المصريين مبدعون في كل المجالات، ومشيرة إلى أنها تتوقع جائزة جديدة لنوبل خلال السنوات المقبلة في الأدب والثقافة، وبخاصة أن مصر تمتلك مجموعة كبيرة من المواهب القوية.

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ولفتت لـ"لايف ستايل"، أن هناك مواهب تعمل على نفسها لكي ترتقي بموهبتها دائما، مشيرة إلى أن الوسط الفني به مجموعة من الشباب الذين أثبتوا أنفسهم، كما أن هناك أيضا من يسيرون نحو العالمية بشكل ثابت منهم خالد النبوي ومحمد إبراهيم يسري.

وكشفت منّة عن قرب تعاونها مع النجم أحمد حلمي مجددًا، فقالت "هناك مشروع فيلم قائم مع أحمد حلمي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة".

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