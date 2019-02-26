كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خط الصعيد" يجمع محمد رمضان وفالكون فيلمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفصحت شركة فالكون فيلمز عن تعاقدها مع الفنان محمد رمضان على فيلم " خط الصعيد " للبدء في تصويره الفترة المقبلة، وهو من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، ليدخل به رمضان عام 2020.

وحضر توقيع الفيلم مع آل دياب كل من الفنان محمد رمضان والمنتج صبحي سنان والمنتج رائد سنان، حيث حضرا الإثنين إلى القاهرة منذ أيام للبدء في سلسلة تعاقدات جديدة لأبطال ونجوم مصريين من أجل التعاون معهم في الفترة المقبلة وكان أولهم الفنان محمد رمضان.

وكان المنتج رائد سنان قد أعلن من قبل عن خطة إنتاج ضخمة ومتميزة لعام 2019، وذلك من خلال تعاقده مع مجموعة من النجوم المصريين.

يذكر أن رمضان قد وقع عقد الفيلم بحضور كل من المنتج صبحي سنان ورائد سنان وهبة غندور ممثل الشركة في مصر وأحمد ذكي المشرف العام على الإنتاج في الشركة