بعد فوزه في “ديو المشاهير”.. نصيحة من “إمّ الوليد” لابنها

متابعة بتجــــــــــــــرد: بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من برنامج “ديو المشاهير” وإعلان النتائج وفوز الوليد الحلاني باللقب، وأثناء وجودها في الكواليس مع ابنها الوليد، عبّرت كوليت الحلاني، زوجة الفنان عاصي الحلاني، عن حبها الكبير لابنها وسعادتها بوصوله إلى المرحلة النهائية في البرنامج وفوزه باللقب.

وقدّمت “إمّ الوليد” نصيحة لابنها عبر كاميرا شاشة mtv، فقالت: “بقلّو إنو يضلّ متل ما هوي، ان شاء الله يا رب أبواب النجاح بتنفتح قدامو وبقلو قدّ ما ينشهر وقد ما تطالو النجومية يتمثّل ببيّو ويضلّن إجري عالأرض”.

وتجدر الإشارة إلى أن الوليد الحلاني فاز في المواجهة النهائية من برنامج “ديو المشاهير” أمام كل من فاليري أو شقرا وعباس جعفر.

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