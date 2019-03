فيلم "أليتا: باتل أنجل" يكتسح شباك التذاكر في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح فيلم الخيال العلمي Alita: Battle Angel، أو "أليتا: ملاك المعركة" في احتلال صدارة شباك التذاكر الصيني، محققًا 64 مليون دولار في أول أسابيع عرضه.

ويتناول الفيلم، قصة "أليتا" التي تقوم بدورها روزا سالازار، وهي عبارة عن ابتكار آلي وجده دكتور إيدو الغامض، وجمعه إلى أن تحولت أليتا إلى كائن قاتل وخطير يمتلك هدفًا محددًا، ولتنفيذه عليها أن تخوض معركة شرسة.

وفيلم "أليتا: ملاك المعركة"، من إنتاج شبكة فوكس، وهو أول فيلم أمريكي يصدر في الصين منذ رأس السنة، بعد قرار المسؤولين الصينين بمنع عرض الأفلام الأجنبية للمحافظة على صناعة السينما المحلية، لينجح الفيلم الأمريكي في أول أيام عرضه في التفوق على نظيره الأمريكي Bumblebee أو "بامبل بي" الذي صدر في أواخر العام الماضي، والفيلم الصيني The Wandering Earth أو "الأرض المتجولة"، وفقًا لموقع "فارايتي" الأمريكي.

وتفوق "أليتا" على الفيلم الصيني "الأرض المتجولة"، مزيحًا إياه من صدارة شباك التذكر الصيني بعد جمعه 34.3 مليون دولار، رغم سيطرته السابقة على شباك التذاكر الصيني منذ صدوره في دور العرض 5 فبراير الماضي؛ ليصبح ثاني أعلى فيلم إيرادات في تاريخ الصين برصيد 641.2 مليون دولار.

من جانبه، أبدى الجمهور الذي شاهد فيلم "أليتا" حماسة كبيرة، مشيدين بقوة وإتقان المؤثرات البصرية التي اعتمد عليها فيلم الخيال العلمي.

وشهد المركز الثالث في شباك التذاكر الصيني منافسة شرسة بين فيلمي: الغريب المجنون أو Crazy Alien للمخرج نينج هو، و"بيجاسوس" أو Pegasus، للمخرج هان هان، فاز بها الأول محققًا 8.1 مليون دولار ومقتنصًا المركز الثالث، ليأتي فيلم "بيجاسوس" الكوميدي في المركز الرابع برصيد 7.9 مليون دولار، وفي المركز الخامس جاء فيلم Boonie Bears: Blast into the Past أو "دببة بوني: انفجار في الماضي" محققًا 3.4 مليون دولار.